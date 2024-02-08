Защитник «Ленинградца» назвал имя игрока, который в одиночку может сделать результат в ФНЛ

Защитник «Ленинградца» Владислав Микушин назвал имя игрока, который может в одиночку сделать результат в матчах Первой лиги.

«Я бы назвал Глушкова, который перешел из Красноярска в «Акрон». Сам был в Красноярске и знаю, как он играет. Человек может троих на себя собрать, а потом черпаком закинуть один на один. Таких игроков немного, на самом деле.

Это не игроки Первой Лиги, просто они сейчас здесь. Дай бог, чтобы у них все было хорошо, и они прогрессировали. Степанов в «Химках» тоже много подключается, атакует, хорошие подачи, в матче с нами отдал голевую», — приводит слова Микушина «Спорт День За Днём».

Глушков перешёл в «Акрон» из «Енисея» в январе 2024 года. Сумма трансфера составила € 70 тыс. Контракт 29-летнего игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает вингера в € 650 тыс.

В нынешнем сезоне Глушков сыграл 19 матчей, забил 2 мяча и отдал 6 голевых передач.