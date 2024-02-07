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«Торпедо» объявило о переходе защитника Калугина в «Ленинградец» на правах аренды

«Торпедо» объявило о переходе защитника Калугина в «Ленинградец» на правах аренды
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Защитник Никита Калугин перешёл в «Ленинградец» на правах аренды из московского «Торпедо». Об этом сообщил официальный сайт автозаводского клуба.

«Никита будет выступать за команду из Ленинградской области до конца сезона-2023/2024. Арендное соглашение не предусматривает права выкупа игрока.

Желаем Никите удачи и успехов!» — написано в заявлении «Торпедо».

В текущем сезоне Мелбет Первой лиги 25-летний Никита Калугин провёл 15 матчей, в которых отметился одним голом. Также на его счету одна игра в Фонбет Кубке России.

«Торпедо» занимает восьмое место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 27 очков за 20 матчей. «Ленинградец» располагается на 14-й строчке, заработав 23 очка.

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