Вирц — лидер европейских топ-лиг по результативным передачам

Полузащитник «Байера» Флориан Вирц — лидер по результативным передачам во всех турнирах нынешнего сезона в топ-5 европейских чемпионатов, сообщает Opta. 20-летний хавбек за полсезона сумел оформить 15 ассистов.

Вирц опережает по данному показателю вингеров «Баварии» Лероя Зане и «Арсенала» Букайо Саку, на счету которых 12 результативных передач. В пятёрку лучших по ассистам также входят Дарвин Нуньес из «Ливерпуля» (11) и Паскаль Гросс из «Брайтона» (11).

Вирц находится в системе «Байера» с 2020 года. В нынешнем сезоне полузащитник провёл за «аспириновых» 28 матчей во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и 15 результативными передачами. Контракт игрока с немецким клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 100 млн.