«Локомотив» — «Торпедо»: железнодорожники забили быстрый гол

Московские «Локомотив» и «Торпедо» в эти минуты проводят товарищеский матч в рамках зимних учебно-тренировочных сборов команд в Абу-Даби (ОАЭ). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 10:00 по московскому времени.

«Локомотив» открыл счёт в матче уже на восьмой минуте игры. Голом отметился нападающий Тимур Сулейманов. Форвард ворвался в штрафную площадь, получил передачу и уверенно реализовал выход один на один с вратарём «Торпедо». Текущий счёт в матче — 1:0.

Напомним, «Локомотив» проведёт сегодня, 8 февраля, два товарищеских матча в ОАЭ. Вторая игра железнодорожников начнётся в 17:30 по московскому времени. Соперником «Локомотива» станет армянский «Уратру». Железнодорожники ушли на зимний перерыв в РПЛ, занимая четвёртое место в турнирной таблице.