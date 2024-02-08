Игроки сборной ДР Конго провели необычную акцию перед матчем с Кот-д'Ивуаром

Футболисты национальной команды ДР Конго провели акцию в знак поддержки населения страны во время исполнения гимна перед матчем 1/2 финала Кубка африканских акций с Кот-д'Ивуаром.

Игроки приставили пальцы к вискам и прикрыли рты, пока на стадионе звучали гимны. Эта акция направлена на поддержку населения ДР Конго, где в последние дни происходят боевые действия. Напомним, ранее стало известно, что организаторы КАН запретили сборной ДР Конго надеть чёрные повязки в матче с национальной командой Кот-Д'Ивуара.

Фото: Пресс-служба организаторов КАН

Матч 1/2 финала Кубка африканских наций завершился победой сборной Кот-Д'Ивуара со счётом 1:0. На 65-й минуте форвард ивуарийцев Себастьен Аллер открыл счёт и вывел свою команду вперёд. Ему ассистировал Макс-Ален Градель. Этот мяч остался единственным в минувшей встрече.