Мбемба — о жесте игроков ДР Конго: все знают, что происходит в нашей стране

Футболист сборной ДР Конго Шансель Мбемба рассказал, почему игроки национальной команды провели акцию с прикрытыми ртами и приставленными к вискам пальцами перед игрой 1/2 финала Кубка африканских наций с Кот-д'Ивуаром (0:1).

«Все знают, что происходит в Демократической Республике Конго. Войны и массовые убийства продолжались 20 лет. Мы отправили сообщение, которое хотели. Европейский Союз это увидит», — приводит слова Мбемба Instant Foot в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, футболисты национальной команды ДР Конго провели акцию в знак поддержки населения страны во время исполнения гимна перед матчем 1/2 финала Кубка африканских акций с Кот-д'Ивуаром. Игра завершилась победой сборной Кот-Д'Ивуара со счётом 1:0. На 65-й минуте форвард ивуарийцев Себастьен Аллер открыл счёт и вывел свою команду вперёд. Ему ассистировал Макс-Ален Градель. Этот мяч остался единственным в минувшей встрече.