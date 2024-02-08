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Тренер «Брентфорда» Франк — о своём будущем: я безумно счастлив быть здесь

Тренер «Брентфорда» Франк — о своём будущем: я безумно счастлив быть здесь
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Главный тренер «Брентфорда» Томас Франк высказался о своём будущем на фоне слухов, связывающих его с работой в «Ливерпуле».

«Да, я знаю, что Клопп и Хави уходят. Большие футбольные личности, выдающиеся тренеры, которые достигли успеха в своих клубах. Но что касается меня, то я очень счастлив быть здесь, в «Брентфорде». Я уже как-то говорил это. Здесь у меня есть возможность реализовать часть своих амбиций. Сейчас я сосредоточен на том, чтобы моя команда хорошо играла в этом сезоне», — приводит слова Франка This is Anfield.

Томас Франк работает в системе «Брентфорда» с 2016 года. В текущем сезоне «пчёлы» после 23 туров английской Премьер-лиги занимают 15-е место в турнирной таблице. В следующем матче внутреннего первенства «Брентфорд» сыграет с «Вулверхэмптоном».

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