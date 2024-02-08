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Спортдиректор «Ростова»: не надо искать подвох в отъезде супруги Карпина в Эстонию

Спортдиректор «Ростова»: не надо искать подвох в отъезде супруги Карпина в Эстонию
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Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин высказался о том, что семья главного тренера команды Валерия Карпина переехала в Эстонию на постоянное место жительства. По словам функционера, в этой истории не стоит искать подвох.

«Супруга Валерия Георгиевич здесь, в Абу-Даби. Отъезд в Эстонию с детьми — это обычная история: бытовая, семейная. Дети пойдут в школу. Многие из нас живут на два-три дома и города. Это абсолютно нормально. Футбольная жизнь.

У ребят, которые родом из Москвы, Питера и Томска, там родители, они мотаются туда. У Валерия Георгиевича и супруги родители живут в Эстонии. Это абсолютно естественный процесс. Не надо искать никакой подвох. Никаких опасений нет», — сказал Рыскин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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