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Семья главного тренера сборной России по футболу переехала в Эстонию

Жена и дети Валерия Карпина уехали жить в другую страну
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Дарья Карпина, жена главного тренера сборной России и «Ростова» Валерия Карпина, переехала в другую страну на постоянное место жительства. Супруга тренера уехала вместе с детьми. Об этом она рассказала, отвечая на вопросы подписчиков в социальных сетях. При этом Дарья Карпина подчеркнула, что её муж не планирует менять место работы.

«Мы всегда жили в Эстонии. Просто временно жили в Ростове в связи с работой мужа. Теперь девочки выросли, надо готовиться к школе, плюс Анита уже год живёт в Эстонии без нас. Поэтому возвращаемся обратно.

Валерий Георгиевич уходит летом из «Ростова»? Нет. Переезжаю я и девочки. В Таллин переезжаем. Детям в Таллине проще выучить язык», — написала Дарья Карпина в «сториз» своих соцсетей.

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