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УЕФА почтил память российских деятелей футбола, ушедших из жизни в 2023 году

УЕФА почтил память российских деятелей футбола, ушедших из жизни в 2023 году
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Конгресс Союза европейских футбольных ассоциаций почтил память ушедших из жизни в 2023 году российских деятелей футбола, включая экс-вратаря ЦСКА Вениамина Мандрыкина. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт».

Заседание конгресса УЕФА проходит сегодня, 8 февраля, в Париже. В начале заседания была проведена церемония, во время которой вспомнили всех европейских футбольных деятелей, умерших в 2023 году. Отмечается, что Союз европейских футбольных ассоциаций упомянул журналиста Андрея Малосолова, экс-голкипера ЦСКА и сборной России Вениамина Мандрыкина, бывшего руководителя департамента судейства РФС Андрея Будогосского и некоторых других россиян.

Напомним, с февраля 2022 года сборные России и все российские команды отстранены от участия в соревнованиях под эгидой УЕФА из-за ситуации на Украине. Осенью прошлого года стало известно, что санкции будут оставаться в силе до тех пор, пока не завершится СВО.

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