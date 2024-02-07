Суперлига готовит иск к УЕФА в размере € 3,5 млрд — AS

Европейская Суперлига готовит иск о возмещении ущерба против Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в размере € 3,5 млрд, сообщает AS.

По информации источника, руководство Суперлиги уверено, что задержка запуска проекта произошла из‑за ограничений и угроз со стороны УЕФА и нанесла ей тяжёлый экономический ущерб. Суперлига предполагает, что понесла большие финансовые потери из‑за кредита, который был согласован с банком JP Morgan для запуска турнира. Также Суперлига планирует добиться от УЕФА возмещения упущенной выгоды от телевизионных прав на турнир.

Помимо финансовых претензий, Суперлига считает, что УЕФА не полностью выполнил окончательное решение Европейского суда, обвинившего организацию в злоупотреблении доминирующим положением в европейском футболе.