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Зиньковский: у «Спартака» три вратаря хорошего уровня. Не знаю, зачем нам четвёртый

Зиньковский: у «Спартака» три вратаря хорошего уровня. Не знаю, зачем нам четвёртый
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Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский поделился мнением о том, нужно ли красно-белым приобретать вратаря.

«Все поддержали Максименко после ошибки. На то и товарищеские матчи на сборах. Такое случается. Пускай будет здесь, чем в официальной игре.

Обсуждал ли с Ломаевым слухи о его переходе в «Спартак»? С Ванькой это не обсуждал. У «Спартака» три вратаря хорошего уровня. Поэтому не знаю, зачем нам ещё четвёртый (смеётся). Но это не моя компетенция» — сказал Зиньковский после игры с «Ростовом» корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.

Напомним, что после победы над «Спартаком» «Ростов» единолично возглавил турнирную таблицу Зимнего кубка РПЛ, набрав шесть очков в двух играх. Для «Спартака» это был первый матч на турнире.

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