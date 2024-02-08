Зиньковский: всё закипает вокруг «Спартака»? Это у вас закипает, мы работаем

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский высказался о последних слухах вокруг красно-белых.

«Всё закипает вокруг «Спартака»? Это у вас закипает, наверное, или от вас какие-то новости (улыбается). У нас ничего не закипает. Мы работаем и, я надеюсь, что мы на правильном пути. Готовимся к чемпионату. У нас будет трудное начало — много игр. Кубок ещё, где в ответной игре нужно будет побеждать. Все настроены на подготовку», — сказал Зиньковский после игры с «Ростовом» (0:3) в рамках Винлайн Зимнего кубка Российской Премьер-Лиги корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.

Первый круг РПЛ нынешнего сезона «Спартака» завершил на пятом месте в турнирной таблице. Команда Гильермо Абаскаля набрала 30 очков по результатам 18 проведённых игр.