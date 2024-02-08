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Зелимхан Бакаев рассказал о взаимоотношениях с тренером «Зенита» Сергеем Семаком

Зелимхан Бакаев рассказал о взаимоотношениях с тренером «Зенита» Сергеем Семаком
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Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев, выступающий на правах аренды за «Аль-Вахде» из ОАЭ, рассказал о взаимоотношениях с тренером сине-бело-голубых Сергеем Семаком. Напомним, к сине-бело-голубым футболист присоединился на правах свободного агента в 2022 году.

«Отношения с Семаком великолепные? А почему должно быть плохими? Были ли отношения такими же, когда я сидел на скамейке запасных? Конечно. Были ли досада, обида и злость на Семака? Я злюсь, когда я чувствую несправедливость к себе.

Вот в такие моменты я злюсь. Горит всё, мне хочется высказаться. А здесь я не показал лучшую игру, которую мог. Я не смог себя максимально раскрыть в «Зените». И здесь вина лежит только на мне. Вот и всё. Значит, когда я переходил, я должен был более готовым прийти, может, на сборы», — сказал Бакаев в выпуске YouTube-канала Nobel.

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