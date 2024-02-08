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Дьяков: для «Ростова» Джикия будет усилением, Георгию надо играть

Дьяков: для «Ростова» Джикия будет усилением, Георгию надо играть
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Бывший защитник ряда клубов РПЛ Виталий Дьяков высказался о возможном переходе в «Ростов» игрока обороны «Спартака» Георгия Джикии. Напомним, трудовое соглашение футболиста со «Спартаком» рассчитано до конца мая этого года. В нынешнем сезоне Джикия потерял место в стартовом составе команды.

«Для «Ростова» это будет усилением. Проблемы в центре обороны у них есть. Когда по ходу сезона ещё был травмирован Осипенко, сквозило в этой зоне. Джикии надо играть. У него отличный возраст для защитника. Надо идти туда, где будет играть. Если тренер в «Спартаке» не поменяется, то игровой практики Георгию можно не ждать.

Писали про аренду до конца сезона. Думаю, это хороший вариант. Почему бы не перейти в «Ростов» и получать игровую практику? Если Абаскаль уже сделал выбор каких-то игроков, вряд ли через полгода что-то изменится. На 99,9% тренер не поменяет решение», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года. В нынешнем сезоне защитник провёл за красно-белых лишь девять неполных матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 5 млн.

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