«Балтика» арендовала нападающего «Рубина» Фамейе

Ганский нападающий «Рубина» Джоэль Фамейе стал игроком «Балтики». Об этом сообщает пресс-служба калининградского клуба. «Балтика» подписала 26-летнего футболиста на правах аренды до конца нынешнего сезона.

Фото: fc-baltika.ru

Африканский нападающий с 2016 года играл за белорусские клубы — «Белшину» и брестское «Динамо». Летом 2019 года Фамейе был продан в «Оренбург», где провёл почти три года. После этого игрок на правах свободного агента перешёл в «Рубин» и помог команде вернуться в Российскую Премьер-Лигу.

В нынешнем сезоне форвард провёл 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя голами. Контракт игрока с казанским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 1,5 млн.