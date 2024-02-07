«Балтика» подписала полузащитника сборной Беларуси Ковалёва

Полузащитник сборной Беларуси Юрий Ковалёв стал игроком «Балтики». Об этом сообщает пресс-служба калининградского клуба. «Балтика» подписала 31-летнего футболиста на правах свободного агента. Стороны заключили контракт до конца нынешнего сезона с опцией продления на ещё один год.

Фото: fc-baltika.ru

Профессиональная карьера Ковалёва началась в солигорском «Шахтёре», где он выступал на протяжении девяти лет. За это время хавбек дважды становился обладателем Кубка Беларуси. В январе 2020 года Юрий перешёл в тульский «Арсенал», где дебютировал в РПЛ. Спустя полтора года стал игроком «Оренбурга», помог команде вернуться в РПЛ.

Ковалёв выступал за «Оренбург» с 2021 года. В нынешнем сезоне полузащитник провёл за «Оренбург» 17 матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 400 тыс.