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Стали известны претенденты на приз лучшему тренеру АПЛ в январе

Стали известны претенденты на приз лучшему тренеру АПЛ в январе
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Официальный сайт английской Премьер-лиги объявил имена кандидатов на приз лучшему тренеру января. На награду претендуют следующие специалисты: Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Юрген Клопп («Ливерпуль»), Микель Артета («Арсенал»), и Роб Эдвардс («Лутон»).

Голосование продлится до понедельника, 12 февраля. Голоса болельщиков будут объединены с мнением группы футбольных экспертов. Победитель будет объявлен на следующей неделе. В декабре 2023 года тренером месяца в АПЛ был признан наставник «Астон Виллы» Унаи Эмери, а лучшим футболистом — нападающий «Борнмута» Доминик Соланке.

На данный момент в чемпионате Англии лидирует «Ливерпуль», набравший 51 очко после 23 туров. На второй строчке располагается «Манчестер Сити», уступающий мерсисайдцам два очка, имея при этом матч в запасе. Ранее стали известны имена претендентов на приз лучшему футболисту АПЛ в январе.

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