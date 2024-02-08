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Де Брёйне, Жота и Ришарлисон — претенденты на приз лучшему игроку января в АПЛ

Де Брёйне, Жота и Ришарлисон — претенденты на приз лучшему игроку января в АПЛ
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Официальный сайт английской Премьер-лиги опубликовал имена претендентов на приз лучшему футболисту января. На награду претендуют шесть игроков из пяти клубов.

В список попали атакующие игроки «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» Диогу Жота и Ришарлисон, защитники «Арсенала» и «Ливерпуля» Габриэл Магальянс и Конор Брэдли, полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне, а также нападающий «Лутона» Бэм Адебайо.

Голосование продлится до понедельника, 12 февраля. Голоса болельщиков будут объединены с мнением группы футбольных экспертов. Победитель будет объявлен на следующей неделе. В декабре 2023 года игроком месяца в АПЛ был признан нападающий «Борнмута» Доминик Соланке, лучшим тренером — наставник «Астон Виллы» Унаи Эмери.

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