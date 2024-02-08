Денис Бояринцев: Кудряшов мог спокойно поиграть ещё пару сезонов в России

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев отреагировал на решение экс-защитника сборной России Фёдора Кудряшова завершить карьеру.

«У Фёдора сложилась хорошая карьера. Наверное, из-за травмы завершил её, не доиграв этот сезон. Насколько я помню Федю, его всегда преследовали травмы. Помню, когда ещё Лаудруп тренировал «Спартак», Федя провёл хорошо все сборы, завоевал место в составе, но на предыгровой тренировке перед первым матчем чемпионата получил травму на ровном месте, во время разминки в квадрате. Было очень обидно за него тогда, потому что он всегда пахал и старался.

Федя – очень ответственный парень и спортсмен. Жалко, что его в течение карьеры преследовали вот такие небольшие неудачи. Но в целом он хорошо поиграл в России и за рубежом, накопил богатый игровой опыт. Дальше, наверное, займётся тренерской деятельностью. Я думаю, что он останется в футболе.

По физической активности Кудряшова было видно, что он в хороших кондициях и форме, а также то, что у него есть стратегический запас, чтобы играть дальше. Я думаю, что он мог спокойно поиграть ещё пару сезонов в России», — сказал Бояринцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Сегодня, 8 февраля, бывший защитник сборной России Фёдор Кудряшов объявил о завершении карьеры. Об этом сообщила пресс-служба «Факела», за который 36-летний игрок обороны выступал в нынешнем сезоне.