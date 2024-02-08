Радимов: Джикия превосходит по уровню Бабича и Дуарте, но проиграл конкуренцию по делу

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Владислав Радимов отреагировал на новости о возможном уходе капитана «Спартака» Георгия Джикии. Ранее в СМИ появлялась информация, что Джикия интересен турецкому «Трабзонспору» и ряду клубов Российской Премьер-Лиги, в числе которых назывался «Ростов».

«Если объективно, то по своему уровню он превосходит Бабича и Дуарте, но проиграл конкуренцию совершенно по делу, поскольку его форма в последнее время вызывала вопросы. Очевидно, что общий язык с Абаскалем также был утрачен, а учитывая то, что тренеру действительно не нужны два левоногих центральных защитника, сложилась текущая ситуация.

Слова Заремы про его важность в раздевалке и про атмосферы понятны, но в таком случае можно повесить бутсы на гвоздь и, как Ребров, стать координатором команды и там заниматься раздевалкой. Но если амбиции Джикии выше этого, то нужно приводить себя в порядок именно в игровом плане. Георгий точно не слабее конкурентов, но только когда он в форме», — написал Радимов в своём телеграм-канале.

Напомним, в нынешнем сезоне Джикия потерял место в основном составе «Спартака» под руководством Гильермо Абаскаля. В прошлом цикле он был основным игроком и капитаном красно-белых. При этом агент защитника сборной России заявлял о намерении игрока остаться в «Спартаке» до лета.

Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года. В нынешнем сезоне защитник провёл за красно-белых лишь девять неполных матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 5 млн.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 30 очков за 18 матчей.