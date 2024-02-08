Карпин ответил на вопрос о тренерских задатках Кудряшова, завершившего карьеру

Рулевой сборной России по футболу и «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопрос о том, видел ли он во время совместной работы задатки тренера в экс-защитнике национальной команды Фёдоре Кудряшове, который сегодня объявил о завершении карьеры.

«Мы давно с ним не виделись, последний раз в сборной. Но, опять же, это небольшой промежуток времени и такое мне сложно оценить», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

Напомним, Валерий Карпин работал с Фёдором Кудряшовым в московском «Спартаке» с 2009 по 2012 год. Также он тренировал защитника в сборной России.

Ранее стало известно о том, что бывший защитник сборной России Фёдор Кудряшов объявил о завершении карьеры. Об этом сообщила пресс-служба воронежского «Факела», за который 36-летний игрок выступал в нынешнем сезоне.