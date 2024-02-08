Первый тренер Кудряшова: Фёдор не должен был играть в том матче с хорватами

Первый тренер 36-летнего Фёдора Кудряшова Валерий Подгорный вспомнил неудачную игру своего бывшего подопечного в матче сборной России с командой Хорватии (0:1) в матче отбора на ЧМ 2022 года. В той игре Кудряшов забил гол в свои ворота.

«Во-первых, я один из тех немногих, кто смотрел тогда ночью матч с хорватами. Отдыхал в пансионате: все спали, а я смотрел в телевизор. После того автогола Феди долго не мог уснуть. Телефон всю ночь разрывался: мне звонили из Москвы, Питера, других городов. Близкие, общие друзья и знакомые только и спрашивали: «Что это было?» А потом я узнал, что Федор был не готов и вообще не должен был играть в том матче. В перерыве футболист попросил замену, но ему не разрешили. В день матча на него навалились еще и семейные дела, функционально он тоже не был готов — у Кудряшова была травма. Получилось так, как получилось», – приводит слова Подгорного Sport24.

Напомним, сегодня, 8 февраля 2024 оода, бывший защитник сборной России Фёдор Кудряшов объявил о завершении карьеры. Об этом сообщила пресс-служба воронежского «Факела», за который 36-летний игрок обороны выступал в нынешнем сезоне. В составе сборной России Кудряшов принял участие в общей сложности в 48 матчах и забил один мяч.