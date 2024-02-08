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Семак не считает, что игроки «Зенита», которые могут уйти в аренду, усилят клуб Слуцкого

Семак не считает, что игроки «Зенита», которые могут уйти в аренду, усилят клуб Слуцкого
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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о том, обсуждал ли он с главным тренером «Шанхай Шэньхуа» Леонидом Слуцким возможное трудоустройство игроков сине-бело-голубых в аренду в китайский клуб.

«Насколько я понимаю, только пять легионеров могут быть в команде в чемпионате Китая, все они были сегодня на поле. Это очень крепкие легионеры, не думаю, что кто-то из наших игроков, из тех, кто может уйти в аренду, усилит или заменит тех легионеров, которые есть у Леонида Викторовича», – передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Напомним, сегодня,, 8 февраля, завершился матч Кубка равноправия, в котором встречались санкт-петербургский «Зенит» и китайский «Шанхай Шэньхуа», который возглавляет Леонид Слуцкий. Команды играли на стадионе «Джассим Бин Хамад» в Дохе, Катар. Команда из России одержала разгромную победу — 6:0.

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