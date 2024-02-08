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Сердар Азмун — о «Зените»: это была самая хорошая команда в моей карьере

Сердар Азмун — о «Зените»: это была самая хорошая команда в моей карьере
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Бывший нападающий «Зенита» Сердар Азмун, ныне выступающий за итальянскую «Рому», рассказал о своих чувствах к российской команде, а также поделился мнением о главном тренере сине-бело-голубых Сергее Семаке.

«Эта была самая хорошая команда в моей карьере. Сергей Семак мне очень помогал. В этой команде я много забивал, выиграл много трофеев. Был очень рад увидеть всех.

У «Зенита» хороший тренер. Он знает, что делать на поле. И для меня Богданыч — топ. Дай бог, он получит шанс поработать в Европе. Потому что в России он уже всё выиграл», — сказал Азмун в эфире «Матч ТВ».

Напомним, иранский футболист выступал в составе «Зенита» с 2019 по 2022 год. За этот период он принял участие в 104 матчах во всех турнирах, в которых отметился 62 голами и 23 результативными передачами.

В нынешнем сезоне Азмун сыграл в 15 матчах во всех соревнованиях, в которых забил один гол и сделал один ассист.

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