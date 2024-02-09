Семак объяснил, почему у него со Слуцким нет личного противостояния

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о личном противостоянии с рулевым «Шанхай Шэньхуа» Леонидом Слуцким, а также раскрыл, о чём он разговаривал со своим соотечественником перед игрой с китайской командой в Кубке равноправия.

«Мы больше разговариваем о личных моментах определённых. Что касается футбола, каждый из нас делает свою работу в том месте, в котором находится. По поводу команды, конечно, обменялись и по количеству легионеров, и о том, какие планы, цели, задачи. Как обстоят дела там — всё в общих чертах. Что касается личного противостояния, не думаю, что оно какое-то есть. Каждый делает свою работу, играют команды, а не тренеры», – передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Напомним, 8 февраля завершился матч Кубка равноправия, в котором встречались санкт-петербургский «Зенит» и китайский «Шанхай Шэньхуа», который возглавляет Леонид Слуцкий. Команды играли на стадионе «Джассим Бин Хамад» в Дохе, Катар. Команда из России одержала разгромную победу — 6:0.