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«Это моя ошибка, я тратил время впустую». Гаттузо – о мягком отношении к игрокам «Марселя»

«Это моя ошибка, я тратил время впустую». Гаттузо – о мягком отношении к игрокам «Марселя»
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Главный тренер «Марселя» Дженнаро Гаттузо рассказал о том, что должен более сурово обходиться с игроками своей команды.

«Когда в «Милане» или «Наполи» игрок не тренировался должным образом, я исключал его из состава. Здесь, в «Марселе», я сказал себе, что буду спокойнее. Я знаю, что здесь и без того очень жарко, и в случае исключения кого-то из игроков у людей были бы ко мне вопросы. В этом моя ошибка, но это тоже часть нашего пути. Я должен быть верен себе, я тратил время впустую», – приводит слова Гаттузо GFFN.

Команда под руководством итальянского специалиста располагается на восьмой строчке после 20-ти туров Лиги 1, имея в активе 29 очков.

В следующем матче «Марсель» дома встретится с «Метцом». Игра начнётся 9 февраля в 23:00 по мск.

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