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Стали известны результаты жеребьёвки 1/4 финала Кубка Франции. «ПСЖ» сыграет с «Ниццей»

Стали известны результаты жеребьёвки 1/4 финала Кубка Франции. «ПСЖ» сыграет с «Ниццей»
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В четверг, 8 февраля, состоялась жеребьевка четвертьфинала Кубка Франции.

«ПСЖ» в домашних стенах встретится с «Ниццей», «Лион» сыграет со «Страсбургом», «Ле-Пюи» (4-й дивизион) будет противостоять «Ренн», а «Руан» (3-й дивизион) примет «Валансьен» (2-й дивизион).

Пары четвертьфиналистов турнира выглядят следующим образом:

  • «ПСЖ» – «Ницца»
  • «Лион» – «Страсбург»
  • «Ренн» – «Ле-Пюи»
  • «Руан» – «Валансьен»

Отметим, что «Руан» последним вошёл в число четвертьфиналистов Кубка Франции. Команда из третьего дивизиона в серии пенальти обыграла «Монако», за который выступает российский полузащитник Александр Головин. В послематчевой серии пенальти Головин реализовал свою попытку, россиянин пробил первым.

Известно, что матчи 1/4 финала турнира пройдут 27 и 28 февраля.

Напомним в финале Кубка Франции, разыгрываемого в минувшем сезоне, «Тулуза» со счётом 5:1 обыграла «Нант».

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