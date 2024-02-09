Гарри Кейн: в своё время я равнялся на таких игроков, как Дэвид Бекхэм

Бывший нападающий «Тоттенхэма», а ныне игрок мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн признался, что в своё время брал пример с легенды «Манчестер Юнайтед» и экс-хавбека мадридского «Реала» Дэвида Бекхэма.

«Раньше я равнялся на таких игроков, как Дэвид Бекхэм. Сейчас я нахожусь в такой же ситуации — на меня равняется множество молодых парней и девушек. Они смотрят на то, что я делаю, не только на поле, но и за его пределами. Тот, на кого вы равняетесь, является для вас авторитетом. Я бы сделал всё, что сказал Бекхэм, когда был ребёнком», — приводит слова Кейна издание Daily Mail.

Напомним, Кейн перешёл в «Баварию» из «Тоттенхэма» минувшим летом за € 105 млн. В нынешнем сезоне форвард провёл за мюнхенцев 27 матчей во всех турнирах, в которых отметился 28 голами и восемью результативными передачами. Контракт игрока с немецким клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 110 млн.