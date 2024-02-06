Клозе: если бы у меня было хотя бы 5% от техники удара Кейна, я бы забил 30 голов на ЧМ

Бывший нападающий «Баварии» и сборной Германии Мирослав Клозе высказался об английском форварде мюнхенцев Гарри Кейне.

«Я прогнозировал для Гарри не менее 20-25 голов, но даже этого оказалось слишком мало. Больше всего меня впечатляет его техника удара. Если бы у меня было хотя бы 5% от этого, я бы, наверное, забил 30 голов на чемпионате мира (смеётся).

Он невероятно точен и искусен, когда дело доходит до финиша. Прямо как теннисист при подаче: то, что теннисист делает запястьем, Гарри Кейн делает ногой и лодыжкой. У него всегда одна и та же поза, но он по-разному размахивает ногой. Вратари не могут предугадать, куда пойдёт удар. Это восхитительно», — приводит слова Клозе Bayern & Germany.

Напомним, Кейн перешёл в «Баварию» из «Тоттенхэма» минувшим летом за € 105 млн. В нынешнем сезоне форвард провёл за мюнхенцев 27 матчей во всех турнирах, в которых отметился 28 голами и восемью результативными передачами. Контракт игрока с немецким клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 110 млн.

Напомним, Мирослав Клозе является лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира. Он забил 16 голов.