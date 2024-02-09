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«Ахмат» объявил о расставании с хавбеком Даниэлом Жуниором

«Ахмат» объявил о расставании с хавбеком Даниэлом Жуниором
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Футбольный клуб «Ахмат» объявил, что полузащитник Даниэл Жуниор покидает команду. Бразильский футболист присоединился к грозненцам на правах аренды в сентябре прошлого года из «Крузейро».

За «Ахмат» 21-летний бразильский футболист провёл семь матчей во всех турнирах и записал на свой счёт две результативные передачи — обе в играх Фонбет Кубка России. Грозненцы завершили первый круг РПЛ нынешнего сезона на 13-м месте в турнирной таблице, набрав 17 очков.

В сезоне-2023 Жуниор провёл 11 матчей за «Крузейро» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом. Контракт игрока с бразильским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 1,2 млн.

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