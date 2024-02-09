Эракович прокомментировал разгромную победу «Зенита» в матче с «Шанхай Шэньхуа» Слуцкого

Защитник «Зенита» Страхиня Эракович высказался о прошедшем матче Кубка равноправия, в котором сине-бело-голубые разгромили китайский «Шанхай Шэньхуа», возглавляемый российским специалистом Леонидом Слуцким, со счётом 6:0. Матч проходил в Катаре в рамках зимних учебно-тренировочных сборов команд.

«Считаю, что мы хорошо сыграли, причем с первой до последней минуты выполняли все, что от нас требовал тренерский штаб. В итоге забили достаточно много мячей, а сами при этом не пропустили, что тоже важно. Мне кажется, что когда играем именно так, можем победить кого угодно. Надеюсь, что и последнюю встречу на Кубке равноправия с «Сантосом» тоже проведем хорошо», — приводит слова Эраковича «Матч ТВ».

Напомним, «Зенит» ушёл на зимний перерыв в сезоне-2023/2024, занимая второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Сергея Семака набрала 36 очков за 18 матчей. Лидирует в чемпионате страны «Краснодар», в активе которого на два очка больше.