Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Кадис — Реал Бетис. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эракович прокомментировал разгромную победу «Зенита» в матче с «Шанхай Шэньхуа» Слуцкого

Эракович прокомментировал разгромную победу «Зенита» в матче с «Шанхай Шэньхуа» Слуцкого
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Зенита» Страхиня Эракович высказался о прошедшем матче Кубка равноправия, в котором сине-бело-голубые разгромили китайский «Шанхай Шэньхуа», возглавляемый российским специалистом Леонидом Слуцким, со счётом 6:0. Матч проходил в Катаре в рамках зимних учебно-тренировочных сборов команд.

«Считаю, что мы хорошо сыграли, причем с первой до последней минуты выполняли все, что от нас требовал тренерский штаб. В итоге забили достаточно много мячей, а сами при этом не пропустили, что тоже важно. Мне кажется, что когда играем именно так, можем победить кого угодно. Надеюсь, что и последнюю встречу на Кубке равноправия с «Сантосом» тоже проведем хорошо», — приводит слова Эраковича «Матч ТВ».

Напомним, «Зенит» ушёл на зимний перерыв в сезоне-2023/2024, занимая второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Сергея Семака набрала 36 очков за 18 матчей. Лидирует в чемпионате страны «Краснодар», в активе которого на два очка больше.

Материалы по теме
«Зенит» просто издевался над китайской командой Слуцкого
«Зенит» просто издевался над китайской командой Слуцкого
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android