Гарет Саутгейт: после окончания Евро-2024 многие тренеры сборных покинут свои места

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт считает, что после завершения чемпионата Европы — 2024 многие тренеры национальных команд покинут свои рабочие места.

«Я думаю, есть большая вероятность, что половина всех тренеров сборных уйдут после Евро. Таков международный футбол. Всё моё внимание сосредоточено на этом турнире», — приводит слова Саутгейта издание The Telegraph.

Отметим, что соперниками сборной Англии по групповому этапу Евро-2024 станут команды Словении, Дании и Сербии. Гарет Саутгейт занимает свою должность с сентября 2016 года. Действующее соглашение специалиста истекает в конце текущего года. Дальнейшее пребывание тренера во главе «трёх львов» будет зависеть от выступления команды на предстоящем чемпионате Европы в Германии.