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Экс-игроки «МЮ» рассказали о возможном использовании допинга клубами из Италии в 2000-е

Экс-игроки «МЮ» рассказали о возможном использовании допинга клубами из Италии в 2000-е
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Бывшие игроки «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл и Рой Кин высказали подозрения в использовании итальянскими командами допинга в 2000-е годы.

«Есть пара матчей, которые запомнились мне, и я скажу это по юридическим причинам, но я думаю, что было несколько команд, против которых мы играли, но которые не были чисты. Мы думали об этом в то время.

Вы оглядываетесь на то, что появилось после в велоспорте и других видах спорта, на врачей и думаете: «Подождите, физически мы были здоровы, не пили». Я вышел на поле против итальянской команды и подумал: «Это неправильно. Это неправильно, извините». И я знаю, что пара других парней середины 2000-х годов думали точно так же», — сказал Невилл.

Кин добавил: «Мы играли с некоторыми командами, и я уходил и был совершенно потрясённым. Я смотрел на игроков, против которых играл, на пару итальянских команд, а они выглядели так, будто не сыграли ни одного матча», — приводит слова экс-игроков «Юнайтед» The Telegraph.

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