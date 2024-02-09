Защитник «Зенита» Караваев рассказал о проблемах со здоровьем в первой части сезона

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев рассказал о проблемах со здоровьем в первой части сезона-2023/2024, концовку которого он пропустил из-за повреждения.

«Что по здоровью? Сейчас уже нормально всё, но были проблемы. Первая травма – не долечил, играл, потом опять. У меня была проблема с сухожилием, а я потом ещё и заболел. И потом опять вышел. Это всё накопилось. Что значит переболел? Неделю не тренировался, температура, как обычно. Не знаю, что за болезнь», — сказал Караваев в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Напомним, Караваев в начале ноября получил повреждение и пропустил концовку первой части сезона. При этом Вячеслав сыграл за «Зенит» 17 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя голевыми передачами.