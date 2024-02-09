Посол «Боруссии» Дортмунд Ридле: найти похожего на Юргена Клоппа невозможно

Полос дортмундской «Боруссии», а в прошлом нападающий сборной Германии, «Ливерпуля» и «Вердера» Карл-Хайнц Ридле высказался о главном тренере мерсисайдцев Юргене Клоппе.

«У нас уже шестой тренер с тех пор, как ушёл Юрген. Фанаты «Боруссии» по-прежнему любят его. Он лучший в истории клуба. Посмотрите видео, на котором он прощался с «Боруссией» в 2015 году. Эмоций через край. Было много слёз – плакали 80 000 человек. Я уверен, что здесь (в «Ливерпуле» — Прим. «Чемпионата») будет то же самое. У него есть секрет, когда дело доходит до общения с людьми. Он знает, как сплотить людей. Юрген выиграл почти все титулы, которые можно выиграть, его команда играет в зрелищный футбол. Вы не найдете дубль Юргена. Это нелегко, но у ”Ливерпуля" есть время, и я молюсь, чтобы они нашли правильное решение», — приводит слова Ридле The Athletic.

Напомним, в конце января Клопп объявил, что покинет «Ливерпуль» после окончания сезона-2023/2024.