Игрок «Зенита» Караваев – об отставании от «Краснодара»: надеюсь, чемпионство своё возьмём

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев высказался о турнирном положении сине-бело-голубых в Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Футболист выразил надежду, что петербургский клуб завоюет очередное чемпионство, которое может стать уже шестым подряд для «Зенита».

«Чувствую ли я пресыщение? Да нет. Какого-то давления всё равно нет. Сколько отрыв, два очка? Это всё будет решаться во второй части, поэтому давления нет. Сейчас пройдёт подготовка, надеюсь, чемпионство своё возьмём», — сказал Караваев в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Напомним, на зимний перерыв «Зенит» ушёл на втором месте в турнирной таблице чемпионата России. Команда Сергея Семака набрала 36 очков в 18 матчах, что на два очка меньше, чем у лидера — «Краснодара».