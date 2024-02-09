Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Кадис — Реал Бетис. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Зенита» Караваев – об отставании от «Краснодара»: надеюсь, чемпионство своё возьмём

Игрок «Зенита» Караваев – об отставании от «Краснодара»: надеюсь, чемпионство своё возьмём
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев высказался о турнирном положении сине-бело-голубых в Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Футболист выразил надежду, что петербургский клуб завоюет очередное чемпионство, которое может стать уже шестым подряд для «Зенита».

«Чувствую ли я пресыщение? Да нет. Какого-то давления всё равно нет. Сколько отрыв, два очка? Это всё будет решаться во второй части, поэтому давления нет. Сейчас пройдёт подготовка, надеюсь, чемпионство своё возьмём», — сказал Караваев в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Напомним, на зимний перерыв «Зенит» ушёл на втором месте в турнирной таблице чемпионата России. Команда Сергея Семака набрала 36 очков в 18 матчах, что на два очка меньше, чем у лидера — «Краснодара».

Материалы по теме
«Зенит» «вынес» новую команду Слуцкого! В Китае точно умеют играть в футбол?
Live
«Зенит» «вынес» новую команду Слуцкого! В Китае точно умеют играть в футбол?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android