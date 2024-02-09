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Стало известно расписание турнира ФНЛ в Турции

Стало известно расписание турнира ФНЛ в Турции
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С 10 по 22 февраля в Анталье пройдёт Кинопоиск FNL Camp. В турнире примут участие команды ФНЛ, Медиалиги и Премьер-лиги Казахстана.

Организаторы опубликовали расписание группового этапа. Обращаем внимание, что время начала матчей – Московское:

  • 10 февраля, 12:00: «Енисей» – «Спартак-2»
  • 12 февраля, 17:00: «Родина» – «Кызыл-Жар»
  • 14 февраля, 12:00: «БроукБойз» – «Енисей»
  • 15 февраля, 17:00: «Кызыл-Жар» – «Амкал»
  • 17 февраля, 12:00: «Спартак-2» — «БроукБойз»
  • 17 февраля, 17:00: «Амкал» – «Родина»

Матчи будут проходить по правилам медиафутбола: два тайма по 25 минут чистого времени, красные мячи, видеопросмотры, тайм-ауты, буллиталити при равном счёте. Из нового ‒ оранжевая карточка, которая означает пограничный фол и удаление игрока, но только на пять минут.

Команды сыграют по кругу в своих группах, победители групп сойдутся в финале.

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