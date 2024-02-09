Ведран Чорлука оценил трансфер Дзюбы в «Локомотив»

Бывший защитник московского «Локомотива» Ведран Чорлука поделился мнением о пользе для железнодорожников от перехода 35-летнего нападающего Артёма Дзюбы.

«Дзюба в «Локомотиве» – это, конечно, хороший трансфер. Он пришёл тогда, когда «Локомотиву» было очень тяжело – играли плохо, результата не было. Такое имя и такой лидер были необходимы команде в тот момент. И Дзюба продемонстрировал все свои качества, которые показывал и раньше. Поэтому, конечно, это был очень полезный трансфер для «Локомотива», — приводит слова Чорлуки «РБ Спорт».

Дзюба выступает за «Локомотив» с февраля прошлого года. В нынешнем сезоне нападающий провёл за железнодорожников 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 3 млн.

«Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Михаила Галактионова набрала 31 очко за 18 матчей. Лидирует «Краснодар» (38). В первом туре после возобновления сезона «Локомотив» в гостях встретится с московским «Динамо» в начале марта.