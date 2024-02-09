Радимов: в «Локомотиве» собрана практически вся сборная России

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Владислав Радимов проанализировал состав московского «Локомотива» и оценил шансы железнодорожников составить конкуренцию в борьбе за чемпионство.

«В «Локомотиве» собрана практически вся сборная России: два опорных — Карпукас, Баринов, под нападающими играют Миранчук и Жемалетдинов, дальше идёт Дзюба, который не попадает в национальную команду из‑за возраста, Глушенков, Пиняев, Лантратов, Самошников.

Им нужно приобрести двух центральных защитников, одного из которых они уже купили. Если у них получится это сделать, то они смогут составить конкуренцию в борьбе за чемпионство», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

«Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Михаила Галактионова набрала 31 очко за 18 матчей. Лидирует «Краснодар» (38). В первом туре после возобновления сезона «Локомотив» в гостях встретится с московским «Динамо» в начале марта.