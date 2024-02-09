Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Кадис — Реал Бетис. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Шалимов назвал игровые качества новичка «Спартака» Угальде

Шалимов назвал игровые качества новичка «Спартака» Угальде
Аудио-версия:
Комментарии

Российский тренер Игорь Шалимов оценил игру новичка «Спартака» Манфреда Угальде в матче Winline Зимнего кубка РПЛ с «Ростовом» (0:3). Встреча состоялась в среду, 7 февраля. Угальде провёл на поле 67 минут.

«Он, как я понял, стремился действовать из глубины, в оттяжке. Но получилось, что Промес блуждал, как и было в чемпионате, Угальде в оттяжке, а впереди, на острие никого не было. Результативность этого футболиста будет зависеть в том числе и от того, как быстро адаптируются к его игре полузащитники, как они станут отдавать передачи. Потому что качества есть — резкость, умение открыться и стартовать в свободную зону. Чуть оторвался — надо отдавать пас», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

В составе «Ростова» отличились Евгений Чернов, Николай Комличенко и Кирилл Щетинин.

Материалы по теме
В «Спартаке» возникло разногласие между Абаскалем и Амаралом из-за возможного трансфера
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android