Шалимов назвал игровые качества новичка «Спартака» Угальде

Российский тренер Игорь Шалимов оценил игру новичка «Спартака» Манфреда Угальде в матче Winline Зимнего кубка РПЛ с «Ростовом» (0:3). Встреча состоялась в среду, 7 февраля. Угальде провёл на поле 67 минут.

«Он, как я понял, стремился действовать из глубины, в оттяжке. Но получилось, что Промес блуждал, как и было в чемпионате, Угальде в оттяжке, а впереди, на острие никого не было. Результативность этого футболиста будет зависеть в том числе и от того, как быстро адаптируются к его игре полузащитники, как они станут отдавать передачи. Потому что качества есть — резкость, умение открыться и стартовать в свободную зону. Чуть оторвался — надо отдавать пас», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

В составе «Ростова» отличились Евгений Чернов, Николай Комличенко и Кирилл Щетинин.