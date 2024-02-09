Анчелотти: если Кроос завершит карьеру в конце сезона, то у него есть яйца

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о возможном завершении карьеры по окончании нынешнего сезона полузащитника своей команды Тони Крооса.

«Что я думаю о том, что Кроос может завершить карьеру через четыре месяца? Если он это сделает, у него определённо есть характер, у него есть яйца», — приводит слова Анчелотти Madrid Universal.

Кроос выступает за «Реал» с 2014 года. За это время немецкий футболист выиграл с мадридцами 21 трофей, в том числе четыре кубка Лиги чемпионов УЕФА.

В текущем сезоне полузащитник провёл за «сливочных» 30 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и семью результативными передачами. Контракт игрока с мадридским клубом действует до конца июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 14 млн.

Ранее появилась информация, что Кроос по окончании нынешнего сезона может перебраться в туринский «Ювентус» на правах свободного агента.