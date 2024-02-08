«Ювентус» может подписать Тони Крооса

Центральный полузащитник «Реала» Тони Кроос может покинуть мадридскую команду спустя 10 лет, проведённых в клубе. Об этом сообщает Football Italia.

По информации источника, представители немецкого хавбека предложили «Ювентусу» услуги своего клиента. Туринцы, скорее всего, будут заинтересованы в подписании 34-летнего хавбека на правах свободного агента, так как их бюджет в летнее трансферное окно будет ограничен.

Кроос выступает за «Реал» с 2014 года. В текущем сезоне полузащитник провёл за «сливочных» 30 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и семью результативными передачами. Контракт игрока с мадридским клубом действует до конца июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 14 млн.