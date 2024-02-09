Игрок «Локомотива» Куликов может перейти в «Родину»

Московская «Родина» ведёт переговоры с «Локомотивом» по переходу полузащитника Даниила Куликова. Об этом сообщил Metaratings.

По информации источника, стороны решают, будет это аренда или же футболист сразу покинет «Локомотив». Отмечается, что вопрос может решиться на следующей неделе. Сообщается, что футболист находится в Турции с молодёжной командой железнодорожников, где также базируется «Родина».

Ранее сообщалось, что Куликов может перейти в московское «Торпедо». Позднее появилась информация, что трансфер сорвался.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 25-летний Даниил Куликов провёл четыре матча. Также на его счету три игры в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился.