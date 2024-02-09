Гендиректор «Спартака» рассказал, от чего зависит решение по контракту Джикии

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев рассказал, от чего будет зависеть решение клуба о продлении контракта с защитником Георгием Джикией. Напомним, трудовое соглашение футболиста с московской командой рассчитано до конца мая этого года. В нынешнем сезоне Джикия потерял место в стартовом составе команды.

«От чего зависит решение о предложении Георгию контракта? От того, как будет играть весной он и команда. Будем изучать причины, по которым он не будет играть, если он не будет играть», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года. В нынешнем сезоне защитник провёл за красно-белых лишь девять неполных матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 5 млн.