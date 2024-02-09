Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Кадис — Реал Бетис. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гендиректор «Спартака» рассказал, от чего зависит решение по контракту Джикии

Гендиректор «Спартака» рассказал, от чего зависит решение по контракту Джикии
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев рассказал, от чего будет зависеть решение клуба о продлении контракта с защитником Георгием Джикией. Напомним, трудовое соглашение футболиста с московской командой рассчитано до конца мая этого года. В нынешнем сезоне Джикия потерял место в стартовом составе команды.

«От чего зависит решение о предложении Георгию контракта? От того, как будет играть весной он и команда. Будем изучать причины, по которым он не будет играть, если он не будет играть», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года. В нынешнем сезоне защитник провёл за красно-белых лишь девять неполных матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 5 млн.

Материалы по теме
Олег Малышев подтвердил интерес «Спартака» к футболисту «Бока Хуниорс» Фернандесу
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android