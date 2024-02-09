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«Они нашли контакт». Малышев — о взаимодействии Абаскаля и Амарала в «Спартаке»

«Они нашли контакт». Малышев — о взаимодействии Абаскаля и Амарала в «Спартаке»
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Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев высказался о взаимодействии главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля и спортивного директора Томаша Амарала.

«Абаскаль и Амарал не согласны по опорнику? Они работают вместе, это раздутая история. Они нашли контакт», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, 22 декабря «Спартак» объявил о назначении на должность спортивного директора бывшего ведущего скаута португальской «Бенфики» Томаша Амарала. Португалец приступил к работе в «Спартаке» с 1 января 2024 года.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 30 очков за 18 матчей. Лидирует «Краснодар» (38)

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