«Бетис» на выезде уверенно обыграл «Кадис» в матче Примеры

Завершился матч 24-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Кадис» и «Бетис». Команды играли на стадионе «Нуэво Мирандилья» в Кадисе (Испания). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Рикардо Де Бургосом Бенгоэчеа. «Бетис» одержал победу со счётом 2:0.

На шестой минуте отличился нападающий «Бетиса» Виллиан Жозе с передачи Джонни Кардозо. На 46-й минуте полузащитник Пабло Форнальс увеличил преимущество гостей. Ему ассистировал Виллиан Жозе.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko

«Бетис» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2023/2024. Команда набрала 38 очков после 24 матчей. «Кадис» находится на 18-й строчке, заработав 17 очков. Турнирную таблицу Примеры возглавляет мадридский «Реал» (58).