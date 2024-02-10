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«Бетис» на выезде уверенно обыграл «Кадис» в матче Примеры

«Бетис» на выезде уверенно обыграл «Кадис» в матче Примеры
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Завершился матч 24-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Кадис» и «Бетис». Команды играли на стадионе «Нуэво Мирандилья» в Кадисе (Испания). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Рикардо Де Бургосом Бенгоэчеа. «Бетис» одержал победу со счётом 2:0.

Испания - Примера . 24-й тур
09 февраля 2024, пятница. 23:00 МСК
Кадис
Кадис
Окончен
0 : 2
Бетис
Севилья
0:1 Жозе – 6'     0:2 Форнальс – 46'    

На шестой минуте отличился нападающий «Бетиса» Виллиан Жозе с передачи Джонни Кардозо. На 46-й минуте полузащитник Пабло Форнальс увеличил преимущество гостей. Ему ассистировал Виллиан Жозе.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

«Бетис» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2023/2024. Команда набрала 38 очков после 24 матчей. «Кадис» находится на 18-й строчке, заработав 17 очков. Турнирную таблицу Примеры возглавляет мадридский «Реал» (58).

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