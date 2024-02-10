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Инсайдер Фабрицио Романо прокомментировал слухи о возможном назначении Конте в «Барселону»

Известный инсайдер Фабрицио Романо высказался на тему возможного назначения бывшего главный тренер «Челси», «Ювентуса» и «Тоттенхэма» Антонио Конте на пост «Барселоны», которую летом покинет Хави.

«Антонио Конте не предлагался Барселоне. На данный момент между клубом и тренером ничего не происходит», — написал инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

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Ранее в СМИ сообщалось, что Конте выразил готовность занять должность в «Барселоне».

Отметим, что основным претендентом на Антонио Конте считается «Милан». Также итальянского специалиста связывают с «Ювентусом», «Наполи» и «Манчестер Юнайтед».

На протяжении тренерской карьеры Конте возглавлял «Челси», «Ювентус», «Интер», «Аталанту», «Сиену», «Бари» и сборную Италии. Последней командой специалиста был «Тоттенхэм». Итальянец покинул лондонский клуб в конце марта прошлого года.

На данный момент «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. Подопечные Хави набрали 50 очков после 23 туров. Отставание команды от лидирующего «Реала» — восемь очков.

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