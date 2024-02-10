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Леонид Слуцкий рассказал, как различает китайских игроков «Шанхай Шэньхуа»

Леонид Слуцкий рассказал, как различает китайских игроков «Шанхай Шэньхуа»
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Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий рассказал, как различает китайских игроков своего клуба.

«Это вообще, на самом деле, несложно. И это тоже миф, потому что для нас, европейцев, все азиаты на одно лицо. Для них — все европейцы на одно лицо. Но, во-первых, я работал в Калмыкии, у меня уже есть опыт работы с азиатскими футболистами. И я сейчас понимаю, что они не то что не на одно лицо — они, может быть, даже больше отличаются, чем европейцы. Возможно, они меня путают с Васей Березуцким или с Олегом Яровинским. Но я их уже точно не путаю», — сказал Слуцкий в интервью пресс-службе «Лиги Ставок».

Напомним, Слуцкий возглавил «Шанхай Шэньхуа» в декабре 2023 года. Контракт тренера с клубом рассчитан до декабря 2024-го. Ранее он уже работал в двух иностранных клубах — «Халл Сити» и «Витессе». Последним клубом в карьере Слуцкого до «Шанхай Шэньхуа» был казанский «Рубин», который он тренировал с декабря 2019-го по ноябрь 2022 года.

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