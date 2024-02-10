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Леонид Слуцкий рассказал, почему согласился возглавить «Шанхай Шэньхуа»

Леонид Слуцкий рассказал, почему согласился возглавить «Шанхай Шэньхуа»
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Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий рассказал, почему согласился возглавить китайский клуб.

«На протяжении года, пока я не работал, я получал очень большое количество вариантов работы за рубежом. Потому что я для себя решил, что на данном этапе мне было бы интереснее продолжить карьеру за рубежом. На самом деле, вариант «Шанхай Шэньхуа» — это максимально возможный на сегодня вариант для российского специалиста. Потому что огромное количество стран у тебя автоматически закрывается из-за паспорта, какое-то количество стран закрывается из-за высокой конкуренции… Вряд ли российского специалиста позовут в Саудовскую Аравию, потому что они могут выбирать любого тренера мира. Поэтому у тебя остаётся ограниченное количество стран, мест, возможностей.

На мой взгляд, китайский клуб, амбициозный, с огромной армией болельщиков, который будет выступать в азиатской Лиге чемпионов, который ставит задачу вернуть ведущие позиции в китайском футболе — это, наверное, околомаксимальный вариант, который можно было получить. Поэтому я воспринял этот вариант с огромным энтузиазмом», — сказал Слуцкий в интервью пресс-службе «Лиги Ставок».

Напомним, Слуцкий возглавил «Шанхай Шэньхуа» в декабре 2023 года. Контракт тренера с клубом рассчитан до декабря 2024-го. Ранее он уже работал в двух иностранных клубах — «Халл Сити» и «Витессе». Последним клубом в карьере Слуцкого до «Шанхай Шэньхуа» был казанский «Рубин», который он тренировал с декабря 2019-го по ноябрь 2022 года.

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